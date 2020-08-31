Dışişleri’nden Rusya’daki görüşmeye tepki: Kaygıyla karşılıyoruz

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova'yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır” denildi.

Açıklamada PKK/YPG'nin başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü olduğu vurgulandı.

“İZLEDİĞİ TERÖRİST VE AYRILIKÇI GÜDÜMLE…”

“Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz” diyen Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

*PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür.

“GAYRİMEŞRU OLUŞUMLARIN GÜDÜMLERİNE KARŞI ORTAK TUTUM BEYAN EDİLMİŞTİR”

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etmenin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durmanın, Astana formatında bugüne dek düzenlenen yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda kayıt altına alınan ortak bir taahhüt olduğuna dikkat çeken Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

*Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre'de yaptıkları toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrımeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir.

“TEPKİMİZ, HEYETİMİZ TARAFINDAN RUS MAKAMLARINA AKTARILACAKTIR”

“Rusya Federasyonu'ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz” diyen Bakanlık, açıklamasının devamında şunlar belirtildi:

*Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova'yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır.

RUSYA’DA ÜST DÜZEYDE KABUL GÖRDÜLER

Tepki yaratan görüşme Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın Rus heyetiyle yapacağı görüşme arefesine denk getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki ‘Suriye Demokratik Konseyi' temsilcilerinden İlham Ahmed başkanlığında bir grup Rusya Federasyonu'nda Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la yapılan görüşmenin fotoğrafları basına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İlham Ahmed, geçen yıl da ABD Kongresi’ne davet edilmiş, ABD Başkanı Trump ile ayaküstü de olsa bir görüşme gerçekleştirmişti.