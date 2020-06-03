Donald Trump: Siyahiler için Biden’dan daha fazla şey yaptım

ABD'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü George Floyd'un ölümüyle ilgili protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik tepkiler artıyor.

Tepkilerin ardından Trump, protestolara ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Trump, ülkedeki siyahi toplumlar için gelecek seçimlerdeki rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan daha fazla şey yaptığını söyledi.

“SİYAHİ TOPLUM İÇİN BİDEN’DEN DAHA FAZLA ŞEY YAPTIM”

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* 3,5 yılda siyahi toplum için Joe Biden'ın 43 yılda yaptığından fazla şey yaptım. Hatta şu anda hatırlayamadığı Suç Yasası ile onları geri plana attı.

Aslında ABD'deki siyahiler için muhteşem Abraham Lincoln dışında tüm ABD başkanlarından daha fazla şey yaptım.

Demokratlar bunu biliyor, yalan haberler de bunu biliyor. Ama bunu yazmayı ya da söylemeyi reddediyorlar çünkü yozlaşmışlar. (DHA)

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