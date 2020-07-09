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DSÖ: Salgın durmadı, hızlanmaya devam ediyor!

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus, salgının yavaşlamak yerine giderek hızını arttırdığını açıkladı. Ülkelere çağrıda bulunan Tedros, "Çoğu ülkede salgın kontrol altına alınamadı" dedi.

Sozcu.com.tr
17:39 -
Haberler Dünya
DSÖ: Salgın durmadı, hızlanmaya devam ediyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Ghebreyesus, salgınla ilgili düzenlenen basın toplantısında salgının dünyadaki herkese fiilen temas ettiğini belirtti.

DSÖ Başkanı Tedros, pandeminin şiddetinin dünyadaki herkese ulaştığını belirttiği açıklamasında akılcı ve dürüst bir değerlendirmenin vaktinin geldiğini vurguladı.

Dünya nüfusunun tamamı salgın nedeniyle olağanüstü tedbirler almak zorunda kaldı. Reuters

194 ÜLKEYE ÇAĞRIDA BULUNDU

Tedros salgın sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri tartışmak için DSÖ’ye üye 194 ülkeye çağrıda bulundu. Yapılması planlanan panel için “Bu sıradan bir panel olmayacak” diyen Tedros, “Bunu ciddiye alıyoruz” ifadesini kullandı.

Salgınların genellikle sınır tanımadığını hatırlatan Tedros, sağlık sistemleri arasındaki eşitsizliklerin salgınlarda ortaya çıkan çatlağı giderek derinleştirdiğini belirtti.

DSÖ Başkanı Tedros salgının gidişatıyla ilgili sık sık basın toplantısı gerçekleştiriyor. Reuters

Şu ana kadar dünyada 12 milyondan fazla kişi Covid-19’a yakalandı ve 550 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 17:41 09.07.2020
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