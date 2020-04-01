DSÖ’den tedavi olanlarla ilgili açıklama!

Sputnik'e konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, DSÖ'nün dünya genelinde Covid-19 salgınını geçirip iyileşenler ile ilgili verileri, tüm ülkeler tarafından düzenli bir şekilde sağlanmadığı için yayınlamayı durdurduğunu açıkladı.

Jasarevic şunları söyledi:

*Çin'in dışındaki iyileşme vakaları konusunda, elimizde çeşitli kaynaklardan resmen doğrulanmış Covid-19 iyileşme vakalarının sayısı ile ilgili bilgi yok, zira her ülke bu tür verileri bize düzenli olarak bildirmiyor.

*Birçok ülkede ise insanlar hala iyileşme şansına kavuşamadı, dolayısıyla gelişmelere göre elimize daha yeni bilgiler geçebilir.

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYAÇ VAR

Covid-19'un yeni bir hastalık olduğunu hatırlatan Jasarevic, bu nedenle virüse karşı bağışıklığın nasıl geliştiği ve bir hastanın tam olarak iyileştiğinin nasıl tespit edilebileceği konusunda daha fazla epidemiyolojik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün önerilerine göre Covid-19 hastası, en az 24 saat arayla peş peşe yapılan testleri negatif çıkması durumundan hastaneden taburcu edilebiliyor.