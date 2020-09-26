Dünya genelinde coronadan ölenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı!

Worldometers internet sitesinin verilerine göre saat 21:40 itibariyle dünya genelindeki corona virüsü vaka sayısı 32 milyon 956 bin 644 oldu.

İyileşenlerin sayısı 24 milyon 319 bin 566, yaşamını yitirenlerin sayısı da 996 bin 324 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK VAKA VE CAN KAYBI ABD’DE

Verilere göre 7 milyon 256 bin 328 vakayla ABD en çok hasta bulunan ülke konumunda olurken onu Hindistan 5 milyon 979 bin 197 vakayla, Brezilya 4 milyon 694 bin 648 vakayla ve Rusya 1 milyon 143 bin 571 vakayla takip etti.

Vakanın yanı sıra en çok can kaybı da ABD’de oldu. Worldometers’in verilerine göre ABD’de 208 bin 804 kişi yaşamını yitirirken Brezilya’da 140 bin 783 kişi, Hindistan’da 94 bin 433 kişi ve Meksika’da da 75 bin 844 kişi hayatını kaybetti.

FRANSA’DA 14 BİN 412 YENİ VAKA

Fransa’da yeni corona virüsü vaka sayısı 14 bin 412 oldu. Bu hafta içinde Fransa'da günlük görülen en yüksek vaka sayısı 16 bin 096'ya çıkarak rekor sayıya ulaşmıştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 527 bin 446'ya yükseldi. Günlük can kaybı da 39 olarak kaydedildi. Toplam can kaybı ise 31 bin 700 oldu.

7 MİLYONUN ÜZERİNDEN AKTİF VAKA VAR

Öte yandan verilere göre 7 milyon 640 bin 754 aktif corona vakası bulunuyor.