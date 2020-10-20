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Eleştirilerin ardından Papa Francis ilk kez maskeyle görüntülendi

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, halka açık dini bir törende ilk kez maske ile görüntülendi.

Güncellenme: 23:22, 20/10/2020
Haberler Dünya
Eleştirilerin ardından Papa Francis ilk kez maskeyle görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransis, Santa Maria Roma Bazilikası’nda halka açık bir törende ilk kez maske taktı. Daha önceki törenlerde maske takmadığı için eleştirilen Papa Francis bu kez maske takmayı tercih etti.

Yalnızca konuşma yapmak için maskesini çıkaran Papa Francis, corona virüsü (Covid-19) salgını ve Dağlık Karabağ dahil diğer çatışmalar için dua etti. Törenle aynı anda Roma’nın diğer yerlerinde Müslüman, Budist, Sikh ve Hindu liderler de barış için dua etti.

Avrupa’da corona virüsü salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken, Vatikan’da papayı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda geçtiğimiz günlerde virüs tespit edilmişti. (İHA)

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