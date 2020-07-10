En etkili bilim insanları listesine Türkiye’den 196 kişi girdi

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip, bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan “kompozit indikatör” bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında en etkili bilim insanları listesi hazırladı.

Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan listede, Türkiye'den 196 bilim insanı yer aldı. Koç Üniversitesi 16, İTÜ 12, Hacettepe Üniversitesi ile ODTÜ 10’ar, İstanbul Üniversitesi de 9 bilim insanı ile listeye girdi. İTÜ, 12 bilim insanıyla Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı.

YER VE ÇEVRE BİLİMCİLER ÖNE ÇIKTI

Anabilim dallarına göre Türkiye’den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya dalından girerken, klinik tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. “Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler” ile mühendislik de 28’er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı.

İTÜ'den listede yer alan akademisyenler ise yer ve çevre bilimleri, kimya, endüstri mühendisliği ile çevre mühendisliği alanlarında listeye girdi.

Yer ve çevre bilimleri dalında Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Aral I. Okay, merhum Prof. Dr. Aykut Barka, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Mehmet S. Çelik'in isimleri sıralandı.

Kimya dalında Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Prof. Dr. Oğuz Okay, merhum Prof. Dr. Niyazi Bıçak ve Prof. Dr. Ümit Tunca listeye girdi.

En etkili bilim insanları listesinde Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Cengiz Kahraman, Çevre Mühendisliği'nden Prof. Dr. İdil Arslan Alaton ve Prof. Dr. Hikmet Kerem Cığızoğlu yer aldı.