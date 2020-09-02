Fransa’da 7 bin, İspanya’da 8 binden fazla vaka tespit edildi!

Avrupa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 17 Covid-19 vaka sayısı tespit edildiği, toplam vaka sayısının 293 bin 24’e ulaştığı bildirildi.

Toplam 4 bin 632 kişinin hastanede tedavi edildiği, 446 kişinin de yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Ülkede son 24 saatte corona virüsünden 26 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 30 bin 686’ya yükseldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta 900 bin test yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eylül ayında haftalık test sayısının 1 milyona çıkarabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

İSPANYA’DA VAKA SAYISI 500 BİNE YAKLAŞIYOR

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ülke genelinde 8 bin 581 vaka tespit edildiği, 42 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 479 bin 554'e, ölü sayısı ise 29 bin 194'e yükseldi. Bakanlık, yeni vakalardan 3 bin 663’ünün son 24 saatte, 99 bin 621’inin son iki haftada tespit edildiğini ifade etti.

Madrid bin 362 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge oldu. Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları bölgelerinde de artış sürüyor.

“DURUM KARANTİNA ÖNCESİ KADAR CİDDİ DEĞİL”

Uzmanlar vakaların yarısının asemptomatik ve 40 yaş altındaki kişiler olduğu için durumun karantina öncesi kadar ciddi olmadığını savunuyor.

Ancak okulların açılmasının planlandığı Eylül ayında öğrencilerin okula dönmesinin enfeksiyonun önlenmesi açısından yeni zorluklar ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

İspanyol hükümeti şu an yüz yüze eğitime ve okulların açılmasına öncelik veriyor. 6 yaşın üzerindeki tüm öğrenciler için zorunlu maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları üzerinde duruluyor. (İHA)

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