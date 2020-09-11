Fransa’da bir gün içinde 9 bin 406 vaka tespit edildi!

Avrupa’nın corona virüsü salgını ile mücadelesi devam ederken birçok ülkede vaka ve can kayıpları artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 406 corona virüsü vakası tespit edildiği, 40 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 363 bin 350’ye, toplam ölü sayısının da 30 bin 893'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada 389'u yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 357 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.

FRANSA’DA KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜNE İNDİRİLİYOR

Fransa Başbakanı Jean Castex bugün yaptığı açıklamada ülkede salgının etkisini arttırmaya devam ettiğini dile getirirken halka tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Başbakan Castex, Covid-19 hastalarına uygulanan 14 günlük karantina süresinin 7 güne indirileceğini açıklarken Covid-19 vakalarının takibini sağlamak amacı ile 2 bin yeni memur alınacağını duyurdu.

Castex, ayrıca salgının hızla yayılması sonucu kırmızı kategoride yer alan bölge sayısının 42'ye yükseldiğini aktardı.

Öte yandan Fransa'da dün 9 bin 843 kişide corona virüsü tespit edilmişti. (İHA)

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