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Fransa’da günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı!

Fransa'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 9 bin 843 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 353 bin 944'e ulaştı. Vaka sayılarındaki artışla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Kısıtlamaları hayata devam edecek şekilde yapmalıyız" ifadesini kullandı.

22:11 -
Haberler Dünya
Fransa’da günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı!

Avrupa’nın corona virüsü salgını ile mücadelesi devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 843 corona virüsü vakası tespit edildiği, 19 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 353 bin 944’e, toplam ölü sayısının da 30 bin 813'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada son bir haftada 2 bin 202 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 371 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

MACRON YENİ KARARLARI AÇIKLAYACAK

Fransa'da “Covid-19” başlığı altında Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19'la mücadele kapsamında alınacak yeni kararların ülke genelinde değil, ihtiyaç duyulan bölgelerle sınırlandırılacağını ifade etti.

Macron, “Virüsün gelişimine uyum sağlamamız gerekli. Kısıtlamaları hayata devam edecek şekilde yapmalıyız” dedi. (İHA)

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Avrupa Avustralya Corona Cumhurbaşkanı Dünya Fransa Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 22:13 10.09.2020
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