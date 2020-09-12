Hindistan bu görüntüleri konuşuyor! Corona tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde soydu.

Hırsızlar hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti.

Hijyen kurallarına uyan hırsızlar, bellerindeki silahları çıkararak dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu. Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ilginç soygun ülke gündemine oturdu.

Hindistan ekonomisi, corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçirirken hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor. İHA

HİNDİSTAN'DA SON DURUM Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 788'e ulaştı. Virüs nedeniyle 78 bin 614 kişi hayatını kaybederken enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 699 bin 306 kişinin iyileştiği açıklandı.