Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hindistan bu görüntüleri konuşuyor! Corona tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu

Hindistan'da 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygunu gerçekleştirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ilginç soygun ülke gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
23:38 -
Haberler Dünya

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde soydu.

Hırsızlar hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti.

Hijyen kurallarına uyan hırsızlar, bellerindeki silahları çıkararak dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu. Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı.

Hırsızlar ellerini dezenfekte ettikten sonra silahlarını çıkarıp kuyumcuyu soydular. (Foto: İHA)

GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ilginç soygun ülke gündemine oturdu.

Hindistan ekonomisi, corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçirirken hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor. İHA

HİNDİSTAN'DA SON DURUM
Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 788'e ulaştı. Virüs nedeniyle 78 bin 614 kişi hayatını kaybederken enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 699 bin 306 kişinin iyileştiği açıklandı.

 

İLGİLİ HABERCorona virüsünde son durum: Türkiye'de en çok ölüm, Avrupa'da vakalar artıyor, Hindistan zirvedeCorona virüsünde son durum: Türkiye'de en çok ölüm, Avrupa'da vakalar artıyor, Hindistan zirvede
Avrupa Corona Dolar Dünya hastane Hindistan Ölüm Polis Türkiye
Son güncelleme: 23:50 12.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more