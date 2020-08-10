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Hindistan’da 1007 kişi öldü

Corona virüsünün etkili olduğu ülkelerin başında gelen Hindistan'da son 24 saat içinde 1007 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

18:09 -
Haberler Dünya
Hindistan’da 1007 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son 24 saatteki testler sonucunda 60 binden fazla yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Ölümlerde de oldukça yüksek orana sahip olan Hindistan’da son 24 saatte 1007 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ülkedeki toplam corona virüsü ölümleri 44 bin 386’ya yükseldi.

Hindistan’da nüfus yoğunluğu bulunan eyaletlerde vaka ve ölümler yüksek seyrediyor. Reuters

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK ÜÇTE

Haziran ayının ortalarından beri ortalama günlük vakalar 50 bin civarında seyrediyordu.

Hindistan’daki vakaların yüzde 80’i 10 eyalette tespit ediliyor.

Hindistan dünya corona virüsü listesinde ABD ve Brezilya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

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ABD Brezilya Corona Dünya Haber Hindistan Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 18:28 10.08.2020
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