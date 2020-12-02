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Hong Kong’daki gösterilerin sembol isimlerine hapis cezası

Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam, kitlesel protestoları örgütledikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:48, 02/12/2020
Haberler Dünya
Hong Kong’daki gösterilerin sembol isimlerine hapis cezası

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde demokrasi yanlısı protestolara katıldıktan sonra tutuklanan Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam adlı aktivistlerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti Wong’a 13 yıl 5 ay, Chow’a 10 ay, Lam’a ise 7 ay hapis cezası verdi.

Agnes Chow ve Joshua Wong.

Üç isme verilen bu cezanın yeni güvenlik yasası yürürlüğe girmeden önce suç işledikleri için ömür boyu hapis cezasına çevrilmediği belirtildi.

SUÇLULARIN İADESİ BAŞLATMIŞTI

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde demokrasi yanlısı 13 aktivist, geçen yıl suçluların Çin’e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Çin demokrasi mahkeme
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