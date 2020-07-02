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İlişkiler kopma noktasına gelmişti! Rusya silah sevkiyatına açıklık getirdi

ABD'deki demokratların iddia ettiği Rusya'nın ABD askerlerini öldürmeleri karşılığı Afganistan'daki Taliban milislerine silah verdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Rusya bugün yaptığı açıklamada sadece meşru Afganistan hükümetine silah verildiğini Taliban unsurlarına hiçbir şekilde silah sevkiyatı yapılmadığını aktardı. Öte yandan Rusya yeni bir iddiayı gündeme getirdi ve ABD'nin bölgedeki IŞİD unsurlarına helikopterli destek verdiğini öne sürdü.

18:05 -
Haberler Dünya
İlişkiler kopma noktasına gelmişti! Rusya silah sevkiyatına açıklık getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya'nın Afganistan'da ABD'ye karşı hareket ettiği ve Taliban'a silah sattığı iddialarıyla ilgili konuşan Zaharova, “Rusya sadece Afganistan'ın meşru yönetimine silah sevkiyatı yaptı, bu pekala biliniyor” dedi.

Haftalık basın toplantısında açıklama yapan Zaharova, Pompeo'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la olan görüşmelerde bu iddiaları gündeme getirmediğini belirtti.

Rusya, ABD’den gelen silah sevkiyatı iddialarını reddetti. Reuters

RUSYA ‘IŞİD İDDİASIYLA’ KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Sputnik’teki habere göre Zaharova, Afganistan'da ABD özel servisinin kimliği belirsiz helikopterle IŞİD militanlarını desteklediği ve onları Taliban saldırılarının yapıldığı yerlerden başka yerlere çektiği iddiasının da sıkça dolaştığını hatırlattı.

ABD’de Trump yönetimine çağrıda bulunan Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Nancy Pelosi, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması talebinde bulunmuştu.

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Son güncelleme: 18:15 02.07.2020
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