İlişkiler kopma noktasına gelmişti! Rusya silah sevkiyatına açıklık getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya'nın Afganistan'da ABD'ye karşı hareket ettiği ve Taliban'a silah sattığı iddialarıyla ilgili konuşan Zaharova, “Rusya sadece Afganistan'ın meşru yönetimine silah sevkiyatı yaptı, bu pekala biliniyor” dedi.

Haftalık basın toplantısında açıklama yapan Zaharova, Pompeo'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la olan görüşmelerde bu iddiaları gündeme getirmediğini belirtti.

RUSYA ‘IŞİD İDDİASIYLA’ KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Sputnik’teki habere göre Zaharova, Afganistan'da ABD özel servisinin kimliği belirsiz helikopterle IŞİD militanlarını desteklediği ve onları Taliban saldırılarının yapıldığı yerlerden başka yerlere çektiği iddiasının da sıkça dolaştığını hatırlattı.

ABD’de Trump yönetimine çağrıda bulunan Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Nancy Pelosi, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması talebinde bulunmuştu.