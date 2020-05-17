İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Türkiye uyarısı

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği sektörlerden olan havacılık ve turizm İngiliz kamuoyunun da gündem maddelerinden biri… Her yıl neredeyse 2.5 milyon İngiliz turistin Türkiye’ye tatillerin başlama tarihi ise İngilizlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Birçok İngiliz önceden satın alınan uçak biletlerinin iptal edilip edilmeyeceğini sorgularken bazı İngilizler de Türkiye’ye tatile ne zaman gidilebileceğinin belli olmasını istiyor.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazeteleri de bu konuya geniş yer ayırırken, İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan “Seyahat Uyarıları” bölümünde Türkiye’ye ait bölümün güncellenmesi dikkat çekti.

Dün gerçekleşen güncelleme ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı, her ülke için hazırladığı uyarı ve tavsiyeler bölümünü güncelledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan uyarı kısmında, “Türkiye hükümeti 1 Haziran’a kadar uluslararası uçuşlara yasak getirdi. Normal, tarifeli uçuşlar yasak kaldırılana kadar gerçekleşmeyecek. Yasakların kaldırılmasından sonra havayolu şirketlerinin operasyonlarına ne zaman başlayacağına dair bir bilgi yok” yorumu yapıldı.

TÜRKİYE’DEN İNGİLTERE’YE GELME YOLLARI

Öte yandan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, halihazırda Türkiye’de bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkelerine nasıl dönebileceklerine dair bilgi ve tavsiyeler de yer aldı.

İnternet sitesinde Belarus’un başkenti Minsk aktarmalı İstanbul-Londra uçuşu, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir’den Almanya aktarmalı uçuşlar tavsiye edildi.