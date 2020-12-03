İngiltere’de aşıya onay çıktı, aşı turları başladı

Dünya üzerinde yaklaşık 65 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüyle mücadele kapsamında Birleşik Krallık bu hafta kritik bir hamle yaptı.

Birleşik Krallık, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısına onay verdi ve corona virüsü aşısına onay veren ilk ülke oldu. Gelecek haftalarda aşılama sürecinin başlaması beklenirken bu gelişme özellikle salgın dolayısıyla zor günler geçiren turizm sektörünü heyecanlandırdı.

3 GECE KONAKLAMALI AŞI TURU

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Hindistan’da birçok seyahat acentesi, corona virüsü aşısı olmak için turizm/sağlık turları düzenleme kararı aldı. Press Turst India isimli haber ajansına konuşan bazı seyahat acenteleri ve turizmciler “3 gece konaklamalı” corona virüsü aşısı turlarına başlayacaklarını duyurdu.

Henüz İngiltere’de corona virüsü aşısının eczanelerde satılıp satılmayacağı bilinmezken, ismini açıklamayan bir Hint yetkili, “Pfizer ve BioNTech’in aşısına onayın çıktığının açıklanmasından sonra İngiltere vizesi olan birçok Hint vatandaşından paket tur talebi geldi. Henüz önlemler, kurallar ve yasaklar belli olmadığı için bu paketleri resmi olarak açıklamıyoruz” dedi.

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