İngiltere’den corona aşısı çalışması! Denemelere başlıyorlar

BBC’deki habere göre, Normalde 5 yıl sürecek aşı geliştirme sürecini 4 aya indirmeye çalıştıklarını belirten Prof. Gilbert, “Olasılıklar iyi görünüyor ama aşının tamamen güvenli olduğu bir aşamaya gelene dek çok fazla deneme yapmamız gerekiyor.” dedi.

MENENJİT VE CORONA AŞISI

Önümüzdeki günlerde gönüllüler üzerinde klinik deneylerin başlayacağı bilgisini veren Gilbert, süreci şöyle anlattı:

*Gönüllülerin bir kısmına menenjit, bir kısmına da corona virüsü aşısı yapacağız.

*Sonra bu insanların corona virüsü ile enfekte olmasını bekleyeceğiz. Semptom gösterenler bize geldiğinde testlerini yapacağız ve tabii biz corona virüsü ile enfekte olanların menenjit aşısı olan gruptan insanlar olmasını bekliyoruz.

*Bu da bizi, corona virüsü aşısının aşılanan yaş grubunda işe yaradığı sonucuna götürecek.

Gilbert, corona virüsünün mutasyon geçirdiği ve bu nedenle geliştirilecek aşının yeni mutasyona karşı koruma sağlayamayabileceği yorumlarına ise, “Kuş gribi gibi virüslerin çok daha sık mutasyon geçirdiğini biliyoruz. Ancak insandan insana geçerken çok az mutasyon geçirse de corona virüsü ailesinin türlerinde daha az değişim söz konusu” yanıtını verdi.