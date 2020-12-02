Interpol’den sahte corona aşısı uyarısı

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Komisyonu (Interpol), son dönemde gelişme kaydedilen corona virüsü aşılarına karşı uyarıda bulundu.

Interpol tarafından yapılan açıklamada, suç şebekelerinin Covid-19 aşılarını hedef alarak sahte aşı satışı yapabileceği kaydedildi. Interpol üyesi 194 ülkeye konuya ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, suç şebekelerinin fiziksel ve online aşı satışı yapabilme ihtimaline yönelik hazırlıkları yapmaları gerektiği vurgulandı.

HAYATİ RİSK TAŞIYOR



Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, “Ülkelerde aşı uygulanmasına hazırlanırken, suç örgütleri tedarik zincirlerine sızmayı planlıyor. Suç şebekeleri, aynı zamanda sahte web siteleri ve yanlış tedaviler yoluyla halkı hedef alabilir. Bu da halkın sağlığı için hayati ölçüde risk oluşturabilir” dedi.