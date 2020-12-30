İran’dan düşürülen Ukrayna uçağı kararı: Yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat ödeyecekler

ABD ve İran arasındaki yüksek tansiyon corona virüsü salgınından önce dünya gündemini uzun süre meşgul ederken, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi suikast sonucu öldürmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti.

Tahran yönetimi misilleme yapmak için harekete geçerken, bu yılın Ocak ayında ABD üslerini füzelerle hedef aldı. Ancak İran’ın bu hamlesi büyük bir felakete yol açtı. İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurduğu gün Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak da füzelerin hedefi oldu.

UZUN SÜRE REDDETTİLER



Tahran yakınlarındaki Parand bölgesine düşen uçakta 7’si mürettebat olmak üzere 176 kişi bulunuyordu. Uçakta hayatta kalabilen kimse olmadı. İran uzun süre uçağın vurulduğu iddialarını reddetse de, kanıtların birer birer ortaya çıkmasıyla durumu kabul etmek zorunda kaldı.

Olayla ilgili tüm belge ve incelemeler Ukrayna’yla paylaşılırken, İran’dan bugün uçakla ilgili önemli bir karar geldi. IRNA ajansının aktardığına göre, Tahran yönetimi hayatını kaybedenlerin ailelerine, kişi başı 150 bin dolar (1.1 milyon TL) tazminat ödeyeceğini açıkladı.

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