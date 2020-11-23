İrini Operasyonu Komuta Merkezi’nden Türk gemisine baskınla ilgili açıklama

Edinilen bilgiye göre, Türk bandıralı ROSELINE-A gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk bandıralı gemi hakkında açıklama yayınladı.

Komuta merkezi, Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2292 ve 2526 sayılı kararları uyarınca söz konusu kargo gemisinde inceleme yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Bayrak devletinden yanıt alamayan Almanya'ya ait Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı'nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı.

* Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkan ekiple işbirliği içinde hareket etti.

* Bayrak devleti, gemiyi inceleme iznini vermediğini duyurmasının ardından İrini Operasyonu faaliyetleri durduruldu.

* Gemide yapılan incelemelerde hiçbir yasadışı malzeme bulunmadı ve geminin rotasını takip etmesine izin verildi.

DIŞİŞLERİ NOTA VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrıldığını duyurarak “Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere nota verilmiştir” açıklaması yapmıştı. İHA

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