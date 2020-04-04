İspanya’dan flaş Türkiye iddiası: Solunum cihazlarımıza el koyuldu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşürken 59 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında İspanya geliyor. Ülkede son resmi açıklamaya göre 10 bin 935 kişi hayatını kaybetti.

Solunum cihazı gibi kritik tıbbi malzeme desteği için AB ve NATO’ya çağrılar yapılan ülkeden flaş iddia ortaya atıldı.

‘ÇÖZÜLMESİNİ UMUYORUZ’

Dışişleri Bakanı Arancha González, ülkesinin satın aldığı ve aralarında solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi malzemelerin Türkiye’den çıkışına izin verilmediğini öne sürdü.

Gonzalez, “Türkiye tıbbi cihazların ihracatına virüsle mücadele kapsamında oluşabilecek ihtiyaçlar kapsamında sınırlama getirdi. Bu durumun kısa sürede çözülmesini umuyoruz” dedi.

‘3 MİLYON EURO ÖDEDİK’

El Pais’in haberinde Türkiye’nin daha önce NATO müttefiki olarak 25 ton tıbbi malzeme içeren bir yardımı İspanya gönderdiği belirtilirken, Castilla-La Mancha ve Navarra yönetimlerinin açıklamalarına da yer verildi. Castilla-La Mancha özerk yönetimi sözcüsü, 150 solunum cihazını üç hafta önce 3 milyon euro bedelle aldıklarını ancak Türkiye’nin bunları iki hafta süreyle sınırda tutma kararı bulunduğunu ifade etti.

Sözcü, İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın uçağın diplomatik uçuş kapsamında ayrılmasına izin verilmesini talep ettiğini, Türkiye’nin de bunu kabul ettiğini ancak uçağın gönderilmediğini vurguladı.