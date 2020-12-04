İsrail’den şaşırtan iddia: İran Türkiye’yi vurabilir

2020’nin son günlerinde Orta Doğu’da gerilim had safhada… Geçen hafta İran’ın başkenti Tahran’da ülkenin önde gelen nükleer fizikçilerinden Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin öldürülmesinin ardından tansiyon yükseldi.

Tahran yönetimi Mahabadi’nin İsrail’in saldırısına maruz kaldığını söylerken bugün Tel-Aviv yönetiminden kritik bir açıklama geldi.

İsrail’in terörle mücadele birimi Yamam, bir açıklama yaptı. Yamam, İran’ın İsrail’in ülke dışındaki diplomatik temsilciliklerine bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Yapılan açıklamada, “İran, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi yakın çevredeki ülkelerde bulunan temsilcilik ya da tesislerimize saldırabilir” uyarısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta cuma günü yere saatle 14:30 sularında İranlı ünlü nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik suikast gerçekleştirilmişti. Saldırıda ilk olarak Mahabadi'yi taşıyan aracın geçişi sırasında bomba yüklü Nissan marka bir aracın infilak ettirildiği ve Mahabadi'nin aracına yönelik ateş açıldığı belirtildi.

İran Savunma Bakanlığı da ağır yaralanan Mahabadi'nin hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken taraflar konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.