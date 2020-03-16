İsviçre’de Corona nedeniyle OHAL ilan edildi!

İsviçre hükümeti, virüs salgını nedeniyle ülke genelinde 19 Nisan’a kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu.

İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde güçlü bir tepki gerekiyor ve buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Ülkede bar, restoran, sinemalar, tiyatrolar, spor merkezleri ve diğer tüm eğlence merkezlerinin kapatılacağı kaydedilirken eczane, market, akaryakıt istasyonu ve kamu dairelerinin ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

İsviçre’de Corona virüsü vaka sayısı 2 bini geçti. İHA