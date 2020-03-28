İtalya’daki corona virüsü ölümleriyle ilgili uzmanlardan açıklama!

Dün gelen son rakamlar, ölenlerin arasında 51 de virüsle mücadele eden doktor olduğunu gösterdi.

Öte yandan İspanya da 6 bine dayanan ölü sayısıyla İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

HASTANELER YETİŞMİYOR

İtalya'da virüs tespit edilen vaka sayısı 92 binin üstünde. Sayı her geçen gün artıyor, hastaneler yetmediği için Almanya, özel uçaklarla İtalya'dan hasta getirip ülkesinde tedavi etmeye başladı.

Peki virüs, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında sayılan İtalya'da nasıl oluyor da bu kadar can alıyor?

Avrupa'nın çeşitli yayın organlarına konuşan İtalyan yetkililer, bu duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

“YAŞLI VE HASTALIKLI NÜFUS”

Cremona Kliniği'nde görevli Dr. Francesca Mangiatordi, “İtalya'nın bir bölümünde, Avrupa ortalamasının üzerinde yaşlı insanlar yaşıyor. Bunların çoğu da büyük bir ailenin içinde yaşıyor. Başka hastalıkları var. Bu da virüsü yayıyor” dedi.

Dr. Mangitordi, ayrıca gerekli önlemlerin çok geç alındığını belirterek “Bergamo ve Lombardai'de ilk vakalar görüldüğü zaman hemen bölgede kırmızı alarm verilmeliydi. Venedik'ten daha farklı bir şekilde önlem alınmalıydı” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK SİSTEMİ YETERSİZ”

Alman ZDF kanalına konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Claus Wendt, İtalya'da doktor sayısının yeterli olduğunu ancak hemşire ve hastabakıcı sayısının Almanya'ya oranla çok düşük olduğunu söyledi.

Wendt, “Hastane kalitesi, hijyen oranı, hastane mikrobu gibi sıkıntılar var orada. Avrupa'nın diğer ülkeleri ile karşılaştırıldığında İtalya'daki hastaneler çok kötü durumda” dedi.

“ÖLÜMLERİ TAM BİLEMİYORLAR”

İtalya Sivilleri Koruma Birliği Başkanı Angelo Borelli, ölen birçok kişinin ölüm nedeninin belli olmadığını savundu.

Borelli, “Durum o kadar kötü ki, insanların Covid 19'dan mı, yoksa vücudunda zaten bulunan başka bir hastalıktan mı öldüğü bile bazen bilinmiyor” şeklinde konuştu.