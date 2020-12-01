İtalyan köyünden çılgın proje: Evleri 9 liraya satacaklar! Tek şartları var

İtalya’nın başkenti Roma’nın 225 kilometre güneydoğusunda yer alan Molise bölgesindeki Castropignano köyünde eşine az rastlanır kampanyaya imza atılıyor.

Belediye Başkanı Nicola Scapillati, bir dönem 2 bin 500 kişinin yaşadığı ancak nüfusun 900’e kadar düştüğü köydeki evleri 1 euro’dan (9 TL) satışa çıkardıklarını duyurdu.

Tarihi binaların restorasyona ihtiyaç duyduğunu, mevcut haliyle tehlike arz ettiklerini belirten Scapillati, yeni sahibini bekleyen 100 kadar ev olduğunu söyledi. Köyde yaşayanların yüzde 60’ının 70 yaş ve üzerindeki kişiler olduğunu aktaran Scapillati, genç nüfusu buraya getirerek köyü yeniden canlandırmayı amaçladıklarını aktardı.

Evi satın almak için 1 euro ödemek yetmiyor. Scapillati’nin başlattığı açık artırmaya katılanlar, teklifin yanı sıra evleri restore edeceklerini garanti etmek zorunda. Bunun için de 3 yıllık bir süre tanınıyor. Yapacakları restorasyon projesini Scapilatti’ye e-posta yoluyla sunacak olan potansiyel alıcılar, evi almaya hak kazanırsa 2 bin euro (18 bin TL) gibi bir teminat ödeyecek. Evin yenilenmesi tamamlandığında ise bu teminat alıcıya geri verilecek.

Bir restoran, bir bar, bir eczane ve birkaç oteli olan köyün huzurlu ve basit bir yaşam tarzı vadettiğini ifade eden Scapilati, “Buranın konut işgaline uğramasını istemiyoruz. Burada olmak isteyen, projesiyle bunu gösteren insanların sahip olmasını istiyoruz. Binaların durdukları yerde çürümesi ve bu güzelliğin yok olması beni üzüyor” dedi.

İtalya’da benzer bir proje, iki farklı bölgede daha hayata geçirilmişti. Geçtiğimiz aylarda Sicilya’nın Salemi ve Abruzzo’nun Santo Stefano di Sessanio bölgelerinde de 1 euro’ya evlerin satışa çıkarıldığı duyurulmuştu.

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