Japonya’da yeni corona dalgası endişesi

Corona virüsü Japonya'da yeniden tırmanışa geçti. Dün 21 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek sayı olan bin 24’e ulaşan günlük Covid-19 vaka sayısı, bugün de yeni bir rekor kırarak bin 140’a yükseldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 106 bin 933’e çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 825’e ulaştı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bugün düzenlenen meclis oturumu sırasında yaptığı konuşmada artan vaka sayısına dikkat çekerek, “Vaziyeti daha dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Tokyo Valisi Yuriko Koike ise metropolde yaşayanlara virüsü evde bulaştırmama konusunda dikkatli olma çağrısında bulundu. Enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik çabaların yalnızca bireysel insan sağlığını korumakla kalmayacağına dikkat çeken Koike, aynı zamanda sağlık sisteminde yaşanabilecek olası tıkanıklıkların önüne geçebileceğini hatırlattı.

Vaka sayısının 3 bin 681’e ulaştığı Hokkaido’da ise Vali Naomichi Suzuki salgının uyarı derecesini 5 üzerinden 3’e yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

Sapporo şehrindeki işletmelerden mesai kısıtlama talebinde bulunacaklarını kaydeden Suzuki, bölge sakinlerine tedbirli olma çağrısında bulundu. (İHA)

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