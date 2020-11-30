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Joe Biden köpeğiyle oynarken düştü: Bileğini çatlattı

3 Kasım'daki başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Joe Biden talihsiz bir kaza yaşadı. Biden, köpeğiyle oynarken düştü ve bileğini incitti. Yapılan incelemeler sonucunda 78 yaşındaki siyasetçinin bileğinde çatlak olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:57, 30/11/2020
Haberler Dünya
Joe Biden köpeğiyle oynarken düştü: Bileğini çatlattı

ABD’de zorlu bir seçim süreci geçiren ve zaferini ilan eden Demokratları’ın adayı Joe Biden görünmez bir kaza geçirdi… Köpeklerinden biriyle oynarken düşen ve bileğinden yaralanan Biden’ın bileğinde çatlaklar oluştuğu ortaya çıktı.

78 yaşındaki Biden’ın sözcüsü, olayın cumartesi günü gerçekleştiğini aktarırken, röntgen sonucuna göre bazı önlemler alındığını açıkladı. Biden’ın bir süre ayağına koruyucu bot giyeceği belirtildi. Biden’ın fizyoterapisti Kevin O’Connor, “Yapılan röntgen sonuçlarına göre ayak bileğinde çok ince çatlaklar oluştuğunu tespit ettik. Muhtemelen birkaç hafta boyunca koruyucu bot giyecek” dedi.

Alman kurdu olan Major isimli köpeğiyle oynarken Biden’ın yaralandığı açıklandı.

3 Kasım’daki seçimde Trump’ı yenmeyi başaran Biden, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da yemin ederek göreve başladığında ABD tarihinin en yaşlı başkanı olacak. ABD Başkanı Trump, Biden’ın kaza haberi sonrasında Twitter üzerinden, “Geçmiş olsun” mesajı yayınladı.

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Yayınlanma Tarihi:11:56,
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