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Karadağ’da coronadan ölen başpiskoposu öperek uğurladılar

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije Radovic, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılanlar, Başpiskopos Amfilohije'nin salgından ölmesini umursamadan öperek uğurladı.

Güncellenme: 19:27, 31/10/2020
Haberler Dünya
Karadağ’da coronadan ölen başpiskoposu öperek uğurladılar

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije Radovic, 82 yaşında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Amfilohije’nin corna virüsü testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça’daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Foto: DHA / Corona tedbirlerini umursamayan Başpiskopos coronadan öldü, Cenazeye katılanlar naaşını  öpmek için sıraya girdi.

TEDBİRLERİ CİDDE ALMIYORDU

Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve corona virüsü tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen Başpiskoposun, sürekli kalabalık ortamlarda yer aldığı ifade edildi. Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen, sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen Başpiskopos birçok defa polisin müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

Foto: Coronanın hiçe sayıldığı cenazede kuyruk dışarıya kadar taştı.

SALGINDAN ÖLMESİNE RAĞMEN NAAŞI ÖPTÜLER

Cetinye’de hayatını kaybeden Başpiskoposun ölümünün ardından Karadağ’daki Sırp Kilisesi’nde düzenlenen ayine yine binlerce kişi katılarak cenazesini öptü. Kuyrukların oluştuğu cenaze töreninde corona virüsüne karşı herhangi bir tedbirin alınmaması dikkat çekti.

Corona Karadağ
Yayınlanma Tarihi:18:44,
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