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Kılıçdaroğlu: Joe Biden ve Kamala Harris’i tebrik ederim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Güncellenme: 23:10, 07/11/2020
Haberler Dünya
Kılıçdaroğlu: Joe Biden ve Kamala Harris’i tebrik ederim

ABD’de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokratlar’ın adayı Joe Biden oldu.

CNN ve NBC başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Biden’ın 270 oyu geçtiğini duyurdu.

Donald Trump böylelikle 1992’de George HR. Bush’tan sonra ikinci dönem başkanlık yarışını kaybeden ilk Cumhuriyetçi aday oldu. Kamala Harris ise ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Biden ve Harris’i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye – ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

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