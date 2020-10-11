Korkutma stratejisi

Corona virüsü salgınına karşı en başarılı mücadeleyi veren ülkelerin başında gelen Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı'nın 17 sayfalık bir iç raporu bugünlerde yine gündem oldu. Mart ayı sonlarında yayınlanan ve uzmanlara hazırlatılan raporda, Covid-19'un nasıl kontrol altına alınabileceği üzerinde duruluyor. Bu raporla halkın bilinçli aşırı korkutulduğu, bunun gerekli olduğunu belirtiliyor. Raporda, 2019=1919+1929 şifresi öne çıkıyor. Böylece 2019'un, 1919'da çok can alan İspanyol gribi ve 1929 ekonomik krizi gibi sonuçlara yol açabileceğini de akıllara sokmak isteniyor.

SALGIN KÜÇÜMSENMESİN

Raporda salgının küçümsenmesinin çok büyük zararlara yol açabileceğinin altı çizilirken çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor. Kötü senaryo olarak, hastanelerin tamamen dolması, yaklaşık 1 milyon Alman'ın ölmesi ve halkın yüzde 70'inin enfekte olmasından söz ediliyor. Raporun 13. sayfasında halkın corona virüsünü ciddiye almamasının doğuracağı sonuçlara değiniliyor. Virüsle ilgili halkı virüsten korkutmak için üç konunun üzerinde fazlasıyla duruluyor.

1) BOĞULARAK ÖLÜRSÜNÜZ:

Hasta, hastane tarafından kabul edilmez ve evde acı çekerek nefes alamayarak ölür. Ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalan akrabalara yardım edememek de aynı şekilde korkutucudur.

2) ÇOCUKLARLA BULAŞMA:

Çocuklar, dışarı çıkma kısıtlamaları da olsa, arkadaş veya komşulardan çok çabuk enfekte olabilir. Ellerini yıkamayı, hijyen kurallarına uymayı ihmal eden bir çocuk, ebeveynlerinden birinin ölümüne neden olabilir.

3) TEKRAR EDEBİLİR:

Covid-19, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Virüse yakalanan kişi iyileşse bile zamanla virüse tekrar yakalanabilir, kalp krizi, akciğer yetmezliği veya diğer başka bir yan rahatsızlık nedeniyle ölüm gerçekleşebilir.

Çocuklar coronayı daha çok bulaştırıyor

SCİENCE Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre çocuklar koronavirüsü daha çok yaşıtlarına bulaştırıyor. Son dönemde yapılan araştırmanın sonuçları şu şekilde sıralandı:

1) Enfekte olanların yüzde 70'i virüsü başkasına bulaştırmadı. Kaydedilen yeni enfeksiyonların yarıdan fazlası, daha önce enfekte olanların yeniden enfekte olmasıydı. Virüs, koronayı atlatanların yüzde 8'ine geri döndü. Bunlar süper yayıcılar olarak hareket etti.

2) Enfekte çocuklar virüsü çoğunlukla akranlarına bulaştırdı. 1 ile 4 yaşındaki her 4 çocuktan biri, başka bir çocukla temasla virüsü alıyor. 5-17 yaş arasında ise enfeksiyonu bulaştırma oranı 5'te 1. Çocukların yetişkinleri enfekte etme oranı ise yüzde 8.

3) Genel olarak virüsten enfekte olma oranı, toplum içinde yüzde 2.6 ile yüzde 9 arasında. Bulaşma oranı, aynı aile içinde çok daha fazla.

4) Virüsle enfekte olan çocukların boğazlarında, yetişkinler kadar virüs bulunuyor. Birçok araştırmada çocukların, yetişkinlerden daha sık başkalarına virüs bulaştırdığını ortaya koyuyor.

Ceset külü kavanozuna renk veren Türk kızı

Almanya’nınHamminkeln-Mehrhoog Kasabası'nda, teyzesi Birgit Bastek'in işlettiği cenaze defin yerinde çalışan Türk kızı Selin Güler (18), bir anda gündem oldu. Selin'i gündeme taşıyan konu ise yakılan cesetlerin küllerinin konulduğu vazolara yaptığı resimler. Hasta kızları için balon motifli bir kül kavanozu isteyen ailenin ricasını yerine getirmesiyle başlayan süreçte Selin, çizdiği motiflerle ailelerin acısını biraz olsun hafifletiyor. Çiçek, hayvan motifleri, Kapadokya ve masal kahramanlarını kavanozlara çizen Selin'in en büyük hayali ise bir gün tabutları da aynı şekilde boyamak.

2500 öğrenci karantinada

Avrupa’nın her yerinde corona vakaları yine tırmanıyor. İsviçre'nin Lozan kentinde Otelcilik Yüksek Okulu'nda 28 öğrencinin corona virüsüne yakalanması sonrasında 2500 öğrenci karantinaya alındı. 7 öğrencinin iyileştiği ve diğerlerinin tedavisinin sürdüğü açıklandı.