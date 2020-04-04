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Kraliyet ailesine ikinci corona virüsü şoku: Yoğun bakıma aldılar

Corona virüsü İngiltere'de Kraliyet ailesini bir kez daha sarstı. Prenses Eugenie'nin eşinin babası virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
14:56 -
Haberler Dünya
Kraliyet ailesine ikinci corona virüsü şoku: Yoğun bakıma aldılar

Corona virüsü İngiltere’de etkisini giderek artırıyor. Başbakan Boris Johnson’dan Sağlık Bakanı Matt Cummings’e kadar çok sayıda önde gelen isimde de görülen virüs, Kraliyet ailesini de ikinci kez sarstı.

Geçtiğimiz günlerde Prens Charles’ın corona virüsüne yakalanarak karantinaya girdiği açıklanmıştı. Tedavisi tamamlanan Prens Charles, yeniden yapılan testler negatif çıkınca karantinadan çıkmıştı.

Kraliyet ailesini yakından ilgilendiren haber bu kez Prenses Eugenie’den geldi. Prenses’in eşi Jack Brooksbank’in babası ve annesinde corona virüsü olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre 71 yaşındaki baba George Brooksbank’in durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

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Son güncelleme: 14:59 04.04.2020
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