Kübalı uzmandan Covid-19 aşısı açıklaması!

Sağlık alanında dünya genelinde bir üne sahip olan Küba’da corona virüsü hakkında araştırmalar yürüten Francisco Duran, geliştirilen aşılar ile ilgili tespitlerde bulundu.

İnsanlı deneylerin sonuncusunu henüz tamamlamadan Rus hükümetinden onay alan aşının piyasaya sürülmesi çabaları tartışmalara neden olurken aşının Küba’da da üretilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

Rus Doğrudan Yatırım Fonu’nun CEO’su Kirill Dmitriev, Küba devletiyle Rus aşısının burada üretilmesi için görüştüklerini ve kasım ayında üretimin başlayabileceğini belirtti.

2021 YILINI İŞARET ETTİ

Ancak Kübalı uzman Duran, Rusların aşısı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

“Ben aşının dünya geneline özellikle 2021’in ilk ayları gibi yayılacağını düşünüyorum” diyen Duran, kendisini aşırı pesimist olmakla suçlayanlara da “Ben aşırı pesimist değilim ancak gerçekçi olmak zorundayız” yanıtını verdi.

Küba, ABD’nin ambargoları nedeniyle ilaç ve sağlık sektörü yatırımlarını ileri düzeyde gerçekleştirirken, ülke kendine yetebilen bir sağlık sistemine sahip durumda.

Öte yandan BioCubaFarma adlı Küba devletine ait ilaç firmasının da Covid-19’a karşı bir aşı geliştirmeye çalıştığı biliniyor. Aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan firmanın yetkilisi Eduardo Maritinez Diaz çalışmaların giderek hızlandığını belirtti.

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