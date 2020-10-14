Lavrov’dan çarpıcı çıkış: Türkiye ortak değil partnerimiz

Dağlık Karabağ konusunda son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin basın kuruluşlarına güncel olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasına değinen Lavrov bu anlaşmaya karşılık hala çatışmaların devam etmesine atıfta bulunarak, “Bence Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan’a kalmış” diye konuştu.

Türkiye'nin, Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'a tam destek sağlamasını eleştiren Lavrov, “Moskova, Türkiye’nin Karabağ’daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman ‘Türkiye Moskova’nın stratejik ortağıdır’ demedi, Türkiye bizim partnerimiz” dedi.

‘MÜZAKERELER BENZERSİZDİ’



Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın ateşkes görüşmeleri sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını anlatan Lavrov, “Ateşkes görüşmeleri sırasında müzakereler benzersizdi. Müzakerelerin belirleyici kısmında Devlet Başkanı Putin'in katkısını fark ettim. Görüşmeler sırasında Putin, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşürken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kendi mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi” diyerek müzakerelerin detayları hakkında bilgi verdi.