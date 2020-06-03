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Libya Ordusu havalimanının kontrolünü ele aldı!

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

23:23 -
Haberler Dünya
Libya Ordusu havalimanının kontrolünü ele aldı!

Yazılı açıklama yapan Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, “Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü tamamen sağladı” ifadelerini kullandı.

Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter'e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.

OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Libya’da başkent Trablus’un kontrolünü elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, General Halife Hafter’e bağlı güçlerin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havalimanı’nı almak için operasyon başlatmıştı. (DHA)

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