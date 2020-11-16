Microsoft’u Bitcoin ile soydu

Microsoft’un perakende satış platformunda çalışan Kvashuk bitcoin karşılığında sattığı milyonlarca hediye kartı ve mağaza kredisi ile soygunu yaptığı ortaya çıktı.

Vergi Dairesi Ceza Soruşturmasının sorumlu özel ajanı Ryan Korner, dava IRS (Vergi dairesi) için bir dönüm noktası, çünkü “ülkenin vergi bileşeni olan ilk Bitcoin davası” dedi.

Yazılım mühendisi Volodymyr Kvashuk, 2016 ile 2018 yılları arasında Microsoft’un perakende platformunda çalıştı. İIk başta, kendi hesap erişimini kullanarak hediye kartlarında ve diğer mağaza kredilerinde toplamda yaklaşık 12.000 dolar olan daha küçük miktarlar çaldı. Ancak yetkililere göre, gittikçe daha fazlasını aldıkça, parayı almak için iş arkadaşlarının e-postalarını kullanmaya başladı.

2.8 MİLYON DOLARA SATTI

ABD Başsavcısı Brian Moran yaptığı açıklamada, “İşvereninizden hırsızlık yapmak yeterince kötü, ancak meslektaşlarınızın suçlu gibi görünmesini sağlamak daha kötü” dedi.

Kvashuk, çaldıklarını 2.8 milyon dolarlık bitcoin’e sattı. Banka hesaplarına koyduğu paranın kaynağını gizlemek için bir bitcoin “karıştırma” sistemi kullandı. Kvashuk yakalandığında fonların bir akrabasının hediyesi olduğunu iddia etti.

Yetkililer, Kvashuk’un çaldığı paralarla 160.000 dolarlık bir Tesla ve 1.6 milyon dolarlık bir ev satın aldığını belirledi.