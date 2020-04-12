Millet maske bulamazken tepki çeken corona virüsü paylaşımı

Corona virüsü nedeniyle dünyada bir çok insan maske bulabilmek için uğraşırken, mankenler „Karantikini“ modası başlattı. Karantina ile bikini'nin karışımından üretilen sözcük, özellikle gençler tarafından ilgi görürken, “Millet maske bulamazken, yapılan en kötü şaka” diye de tepkiler yükseliyor.

Ev karantinasını hatırlatan mankenler, kendi yaptıkları ya da buldukları maskelerden bikiniler giydi, tuvalet kağıdından bikiniler yaptı. İnternet fenomeni olan ve yüz binlerce kişiye ulaşan iki Rus manken, bunları Instagram'da yayınlarken, konu Avrupa medyasında geniş yer buldu.

2020 DENİZ SEZONU İÇİNMİŞ

29 yaşındaki Rus model Julia Uschakowa, sayfasından iki maskeyle sutyen, bir maskeyle de mayo yaptığı bikinisini paylaştı. Rus model, “2020 deniz sezonu için yeni bir trend yaratıyorum. Kendi yaptığım koleksiyonla maskelerimle rahat nefes alıyorum. Ancak iki saatte bir değiştirmem gerekiyor“ dedi.

Aynı saatlerde diğer bir Rus manken Jana Koschinka (29), tuvalet kağıdından yaptığı bikini ile verdiği pozları yayınladı. Jana, kendini bu şekilde ev karantinasında tuttuğunu söyledi.

ÇOK ÇEŞİTLİ TEPKİLER

Fotoğraf ve mankenlerin mesajları bir yandan ilgi çekerken, diğer yandan büyük tepkiler yükseldi. Bir yorumcu, “Dünyada maske sıkıntısı yaşanırken, böylesi kötü günlerde gördüğüm en kötü şaka” diye yazdı. Bir diğeri, “Bir maskenin bile hayat kurtardığı dönemde, daha parlak fikir olabilirdi” dedi. Bir diğer yorumcu ise, “Dünyanın bir çok yerinde sağlık çalışanları bile maske bulamıyor. Siz ise neyle uğraşıyorsunuz. Çok büyük bir utanç, biraz saygılı olun” cümlelerini kullandı.

Alman YouTuber Katja Krasavice de, bu tür maskelerle pozlar vermişti. Ona da eleştiriler gelmişti ama bir çoğu da onu oldukça cesur bulmuştu. Avusturyalı manken Jade Marie de bir süre önce siyah maskelerle poz vermiş, tepkiler üzerine silmişti.