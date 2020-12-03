Monolit gizemi sürüyor: Bu kez California’da ortaya çıktı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Atascadero şehrindeki Pine Dağı’nın tepesinde gizemli bir monolit ortaya çıktı.

Gazeteci Luke Phillips tarafından fotoğraflanan monolit ziyaretçi akınına uğruyor. Monolitin üç kenarının bulunduğu, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde olduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜLMÜŞTÜ

Ülkede 18 Kasım’da Utah eyaletinde helikopterle keşif yapan yetkililer, çölün ortasına dikilmiş gizemli bir monolit bulmuştu. Utah eyaleti Arazi Yönetimi Bürosu, daha sonra monolitin kimliği bilinmeyen kişilerce kaldırıldığını duyurmuştu.

Benzer bir görüntü Romanya’da da tespit edilmişti.

FİLMDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR



DHA’nın aktardığına göre yetkililer, çölde bulunan yapının 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır” demişti.