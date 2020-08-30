Mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi

Corona virüsü salgınında birçok ülke ikinci dalgayı beklerken bilim insanlarının sık sık gündeme getirdiği, “Mevcut corona virüsü mutasyona uğrayacak buna dikkat etmek gerek” sözleri gerçek oldu…

Endonezya, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2.858 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre önceki gün tespit edilen ve rekor adledilen 3.308 vakanın ardından bir nebze düşüş olsa da bu sayının geçen ayın günlük ortalama vaka sayısının üzerinde olduğu açıklandı.

ADI D614G OLDU

Yaşanan bu sıçrama ile corona virüsü vaka sayısının 172.053’e çıktığı Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü bir açıklama yaptı… Reuters haber ajansına konuşan enstitünün başkan yardımcısı Herawati Sudoyo, tespit edilen yeni vakaların Covid-19’un mutasyona uğramış yeni bir türü olduğunu söyledi. Sudoyo, “Virüsün D614G isimli mutasyona uğramış hali çok daha bulaşıcı fakat etkisi çok daha hafif” ifadesini kullandı.

Salgının başladığı günden beri 7.343 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanırken, “Enstitünün elde ettiği verilerdeki gen diziliminde bu değişimi fark ettik. Son dönemde yaşanan artışın buna bağlı olup olmadığını anlamak için daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor” dedi.

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