NATO’dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Tansiyonu düşürün

NATO, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları nedeniyle gerginlik yaşayan Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının toplantısı nedeniyle Berlin’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üye iki ülke arasında gerilimin azaltılmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Alman hükümetinin iki ülke arasındaki ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, kendinin de düzenli olarak Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu ifade etti.

NATO’DAN DİYALOG ÇAĞRISI

“Doğu Akdeniz’deki durumu müttefiklik dayanışması ruhu ve uluslarası hukuk temelinde çözmek için bir yol bulmak zorundayız” diyen Stoltenberg, NATO’nun her iki müttefik için de bir diyalog platformu sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetleri, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında yıllardır yaşanan deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığı gerilime dönüştürdü.

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetlere itiraz eden Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu iddia ediyor.

Türkiye ise bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu belirterek, Yunanistan’ın iddiasını reddediyor.

İki ülke arasında artan gerilimin askeri çatışmaya dönüşme riski, AB ve NATO tarafından endişeyle karşılanıyor.

AB, DOĞU AKDENİZ’İ GÖRÜŞTÜ

Fransız medyasına konuşan bir AB yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime işaret ederek, NATO’nun “büyük bir iç sorun” ile karşı karşıya olduğunu söyledi. AB yetkilisi durumun, “gerçekten gergin ve zor” olduğunu ifade etti.

AB savunma bakanlarının katılımıyla bugün Berlin’de yapılan toplantının gündemindeki konular arasında Doğu Akdeniz meselesi de bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantıya katılan isimler arasında yer alıyor.

AB dışişleri bakanları ise perşembe günü Berlin’de yapacakları toplantıda Doğu Akdeniz gerilimini de ele alacak. AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerini eleştirerek, Yunanistan’a destek veriyor.

Toplantıda, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik yaptırım çağrısının da tartışılması bekleniyor. Fransız basınına konuşan bir AB yetkilisi, bu toplantıda Türkiye aleyhine bir yaptırım kararı çıkacağını tahmin etmediğini dile getirdi.

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