New York Times’tan Türkiye-Yunanistan gerilimine yorum: Akdeniz’de Taht Oyunları

Yıllardır Akdeniz’de usulsüz anlaşmalarla doğal kaynak arayan Yunanistan, Rum Kesimi, Fransa ve İsrail’in bir süre önce Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Oruç Reis ile doğal kaynak rezervlerini arama çalışmalarının ardından tırmanan gerilim bütün dünyanın gündeminde…

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’ın yayın kurulu bir baş yazı yayınlayarak yaşanan gerilimde itidal çağrısı yaptı. Yayın kurulunun makalesinde, “Akdeniz’de yeni bir Taht Oyunları var” başlığı kullanılırken, Almanya’nın arabuluculuğunun değerli olduğu belirtildi. Makalede, “Almanya’yı dinlemenin ve bir adım geri atmanın zamanı geldi. Zaten dünyada yeteri kadar sorun yokmuş gibi iki NATO müttefiki Yunanistan ve Türkiye yeni ve tehlikeli bir krizin fitilini ateşledi ve hem yakındaki hem de uzaktaki ülkeleri bunun içine çekti. Bu taht savaşlarında sadece Almanya arabuluculuk yaparak herkesi sakinleştirme gücüne sahip gibi görülüyor” yorumu yapıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizlerin sık sık yaşandığına dikkat çeken NY Times, “Yunanistan’ın karasulardaki hak iddiaları sebebiyle Türkiye kendisini dışlanmış hissediyor. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok müttefiki ve dostunu Suriye, Libya ve kendi evindeki agresif tutumuyla düşmana çevirmesinin etkisi de var” yorumunu yaptı.

“AB’NİN ELİNDE KOZ KALMADI”

Türkiye, Yunanistan ve Rum Kesimi arasındaki ilişkinin bir kördüğüm halini aldığını vurgulayan NY Times yayın kurulu, Almanya’nın bu sorunu çözmede başarılı olabileceğini yazdı. “Eskiden olsa ABD, iki NATO müttefiki arasına girerek sorunu çözerdi, 1996’da savaşın eşiğinden dönen Yunanistan ve Türkiye’yi durdurmuştu. Fakat Trump, Erdoğan’ı arayarak müzakere etmesini istedi fakat bunun bir etkisi olmadı. Birleşik Krallık da AB’den ayrıldığı için devreden çıktı. Şu an AB’nin Türkiye karşısında müzakere edebileceği bir kozu da yok zira Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi altında Türkiye’nin AB’ye girme gibi bir şansı yok” yorumunu yapan NY Times editörleri, AB Konseyi’nin dönem başkanı Almanya’nın arabuluculuk yapmasının pozitif bir sonucu olacağını yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın geçen hafta içerisinde Türkiye ve Yunanistan’da temaslarda bulunmasının önemli olduğunu yazan NY Times yayın kurulu, “Savaş kimsenin çıkarına olmaz ve NATO üyeleri arasındaki çatışma da düşünülemez bile. Fakat Doğu Akdeniz’deki gibi gerilim çok yüksek seviyeye çıkınca Maas’ın da dediği gibi, ‘En ufak bir kıvılcım felakete sürükler’. Almanya her iki tarafın da bir an önce provokatif askeri tatbikatları durdurması çağrısında bulundu. Bunun sonraki adımı tartışmalı bölgede sorunların bekletilmesi ve en sonunda diplomasinin uygulanması olmalıdır” ifadesiyle makaleyi sonlandırdı.