Paris’te mülteci alarmı! Polis çadırları tek tek boşalttı!

2019’da Sarı Yelekliler eylemleriyle gündeme gelen ve zaman zaman orantısız güç uyguladıkları iddia edilen Fransız polisi, dün gece mültecilere karşı harekete geçti.

Başta başkent Paris sokaklarında olmak üzere şehrin birçok noktasında mültecilerin bir araya gelerek yol kenarlarına ve parklara çadırlar kurduğunu belirleyen polis ekipleri, ‘yasa dışı kampları’ boşalttı.

Reuters’ın anbean fotoğrafladığı operasyonda, polisler mültecilerin çadırlarını yakından incelerken görülüyor.

Fransa’da Calais mülteci kampının 2016’da kapatılmasının ardından mültecilerin yoğun olarak Paris’e geldiği belirtiliyor.