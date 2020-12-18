Pompeo, Çavuşoğlu’yla yaptırımları konuştu: Güvenliği tehlikeye atıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, Pompeo ile mevkidaşı Çavuşoğlu’nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlarının ardından konuşan Brown, “Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Türkiye’nin S-400 satın almasının ABD personelini ve ordu teknolojisinin güvenliğini riske attığını ve Rusya’nın TSK’ya ve savunma sanayisine erişim imkanı tanıdığını açıkça söyledi” dedi.

Pompeo’nun Çavuşoğlu’na Ankara’nın NATO yükümlülüklerini yerine getirmesi ve NATO ile uyumlu silah ve mühimmat satın alması konusunda da uyarıda bulunduğu belirtildi.

YAPTIRIMLARIN HEDEFİ RUSYA

Pompeo görüşmede, yaptırımların hedefinin Rusya'nın önemli oranda gelir, erişim ve etki gücü elde etmesini önlemek olduğunu ve Türkiye ya da diğer herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımadığını vurguladı.

Açıklamada, “Bakan Pompeo ayrıca Türkiye'yi, S-400 meselesini uzun yıllara dayanan savunma sektörü işbirliğimizle tutarlı şekilde çözmeye ve NATO'yla uyumlu silah alımına yönelik NATO yükümlülüklerine tekrar kendini adamaya çağırdı” ifadesi kullanıldı.