Prens William ‘medya abartıyor’ dedi, babasında corona virüsü çıktı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles’a yapılan corona virüsü (Covid-19) testinin bugün pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Prens Charles’ın oğlu Prens William’ın ise birkaç gün önce Dublin’de Covid-19 Çağrı Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında acil servis çalışanlarıyla konuşurken corona virüsü yaydığı yönünde şaka yaptı.

Prens William’ın söz konusu sohbetinde, “Eminim herkes böyle, ‘corona virüse yakalandım, ölüyorum’ Hayır, sadece öksürüğün var” ifadelerini kullandı.

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“CORONA VİRÜSÜNÜ MEDYA BİRAZ ABARTMIYOR MU?”

“Corona virüsü oldukça dramatik görünüyor. Sizce de medya biraz abartmıyor mu?” diyen Cambridge Dükü William, “Bu arada Cambridge Dükü ve Düşesi, corona virüsü yayıyorlar. Üzgünüm” diyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan bugün corona virüsü taşıdığı tespit edilen Prens William’ın babası Prens Charles’ın işlerini evinden yürüttüğü, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve eşi Camilla ile kendisini İskoçya’daki evlerinde izole ettikleri belirtildi. (İHA)