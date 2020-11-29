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Resmen açıkladılar: H5N8 salgını tespit edildi

Dünya corona virüsü salgınına kilitlenmişken İngiltere'den korkutan bir açıklama geldi... İngiltere'nin kuzeyindeki Northallerton'daki bir çiftlikte kuş gribi olarak da bilinen H5N8 salgınının patlak verdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:47, 29/11/2020
Haberler Dünya
Resmen açıkladılar: H5N8 salgını tespit edildi

Dünya çapında küresel bir salgın halini alan ve milyonlarca insana bulaşan corona virüsü salgını devam ederken Birleşik Krallık’tan kritik bir açıklama geldi.

Birleşik Krallık Hayvancılık Bakanı Christine Middlemiss bir açıklama yaparak ülkenin kuzeyinde yeni bir salgının tespit edildiğini duyurdu. Bir açıklama yapan Middlemiss, “North Yorkshire, Northallerton yakınlarındaki bir hindi çiftliğinde kuş gribine rastlandı” dedi. Middlemiss, salgının H5N8 virüsüyle yayıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, yaklaşık 10.000 kuşun insani şekillerle ithaf edileceği belirtilirken, bu hastalığın insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğu belirtildi.

Yayınlanma Tarihi:14:43,
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