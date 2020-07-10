Romanyalı siyasetçiyi porno yıldızı yaktı! ‘Öğrenci’ diye paylaşınca ortalık karıştı

Romanya’da Sosyal Demokrat Parti’de yaşanan bir skandal ülkenin gündemine oturdu. Partinin Campia Turzii Belediye Meclisi üyesi Ionel Isac Tudorache, sosyal medyayı birbirine katan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Lübnan asıllı ABD’li eski porno film yıldızı Mia Khalifa’ya yer veren Tudorache, oyuncunun Romanyalı fakir bir öğrenci olduğunu iddia etti.

Tudorache, “Bu Alexandra Timofte. Romanya’da mum ışığında ders çalışıp 10 alarak mezun oldu. Ancak onun yerine sahte modelleri öne çıkarıyoruz. İyi iş Alexandra. Tanrı her zaman sana yardımcı ve yanında olsun” ifadelerini kullandı.

Tudorache’nin öğrenci olarak lanse ettiği fotoğraftaki kişinin Khalifa olduğu kısa sürede anlaşılınca ortalık karıştı. Gelen tepkiler üzerine Sosyal Demokrat Parti yetkilileri harekete geçti.

Partiden yapılan açıklamada Tudorache’nin ihraç edileceği duyuruldu.

Daily Star’ın haberine göre Tudorache’nin paylaşımı yaşananların ardından kaldırıldı.