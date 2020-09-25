Rusya Devlet Başkanı Putin’den ABD’ye anlaşma teklifi!

Putin yaptığı açıklamada “Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yüksek teknoloji yöntemlerini kullanarak seçim süreçleri de dahil olmak üzere birbirimizin içişlerine karışmamayı garanti edecek bir anlaşmayı öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca iki ülkeyi, güvenlik meseleleriyle ilgili önemli uluslararası bilgileri tartışmak için ilgili kurumları arasındaki iletişim hatlarını tamamen eski haline getirmeye çağırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ABD istihbarat kurumları, Rusya’yı 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton’ın kampanyasını hacklemek de dahil olmak üzere seçimi Donald Trump’ın lehine çevirmek amacıyla müdahale ettiği sonucuna varmıştı.

RUSYA REDDETTİ

Moskova ise bu suçlamayı reddetmişti. Rusya, ABD’nin 2020 kampanyasına müdahale etmeye çalıştığını iddialarını da yalanladı.

Microsoft, iki hafta önce Rusya, Çin ve İran ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının hem Trump hem de Biden’e bağlı insanları gözetlemeye çalıştığını söyledi. Rusya ve Çin iddiaları reddetti.

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