Rusya Dışişleri Bakanı: Tanrı şu ana kadar beni korudu

Russia Today televizyonunda yayınlanacak olan röportajda soruları yanıtlayan Lavrov, corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığı sorusu karşısında, “Tanrı şu ana kadar beni korudu” yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) ve Moskova Sağlık Departmanı'nın ‘uzaktan çalışma' dahil olmak üzere tüm önerilerine uyulduğunu vurgulayan Lavrov, ancak kendisinin bu şekilde çalışmadığını aktardı:

“Buraya gelmeliyim, bakmalıyım. Aslında herkes gibi ben de ofisimde çalışıyorum. Beni de ‘takip ediyorlar'. Çok fazla insanla görüşmüyorum. Hafta birkaç kez sürekli olarak kontrol ediliyoruz. Ziyaretçiler için tüm bireysel koruma gereçleri mevcut. Ancak ziyaretçiler azaldı, genelde konuları telefonda çözmeye uğraşıyoruz.”

“BAKANLIKTAN 40 KİŞİ HASTALANDI 1 KİŞİ ÖLDÜ”

Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ofisinde ve Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki birimlerde yaklaşık 40 çalışanın corona virüsüne yakalandığını, bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Sputnik’teki habere göre, hayatını kaybeden diplomatın 62 yaşında olduğunu ifade eden Lavrov, bu kişinin eşinin acil serviste çalıştığı ve muhtemelen semptomsuz taşıyıcı olduğu bilgisini verdi.

Rus diplomat, “Çalışanlarımızın yaklaşık olarak yarısı ilk başlardan bu yana uzaktan çalışıyor ve hala bu şekilde devam ediyor” diye konuştu.