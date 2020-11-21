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Rusya’da corona dehşeti: Maske için uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

Rusya'da corona virüsü salgınında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Otobüse maskesiz binen çifti uyaran bir yolcu bıçaklanarak öldürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:00, 21/11/2020
Haberler Dünya

Rusya’nın St.Petersburg kentinde ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu otobüse maskesiz binen çifti uyardı. Uyarıları dikkate almayan çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı.

Daha sonra otobüsten aşağıya itilen yolcu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan yolcu hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutuklandığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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Corona İçişleri Bakanlığı Rusya Ukrayna
Yayınlanma Tarihi:13:34,
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