Rusya’dan flaş İdlib anlaşması açıklaması

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Zaharova, ilgili soru karşısında, “Bunun için gerekli her şey yapıldı” yanıtını verdi.

Dışişleri Sözcüsü, müzakerelerin amacının ‘kağıt üzerinde olması gereken belirli anlaşmaları ayrıntılı bir şekilde geliştirmenin ötesinde, gelecekte belki de bir buçuk yıl önce varılmış olan anlaşmaları yeniden devreye almak için tüm gündemin üzerinden adım adım geçilmesi' olduğunu vurguladı.

Zaharova ayrıca iki liderin yaptıkları görüşmenin Astana süreci gibi çok formatlı anlaşmalarda ve Suriye'nin hedeflediği iç siyasi reformlarda da ilerleme sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

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