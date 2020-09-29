Son dakika! Rusya’nın corona aşısıyla ilgili en kapsamlı yan etki verisi geldi

Corona virüsü salgını yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyonu aşarken Rusya’dan Covid-19 aşısı Sputnik V ile ilgili açıklamalar geldi.

Rusya küresel aşı geliştirme yarışındaki temposunu artırmaya ve geliştirmekte olduğu corona virüsü aşısının ilk altı hafta sonundaki ilk sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Sputnik V isimli aşının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Başkanı Alexander Gintsburg aşının geliştirilme hızının bu “salgınla savaş” koşullarında gerekli olduğunu söyledi.

Rusya’nın corona virüsü aşısını insanlar üzerindeki deneyler sürerken son derece hızlı bir şekilde toplu olarak aşılama yapmaya başlaması bazı gözlemciler tarafından ülke prestijinin bilimsel metot ve güvenlik konularının önünde tutulduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Gintsburg, “İnsanlar savaşta olduğu gibi hayatını kaybediyor. Ancak bizim ilerleyiş hızımız medyanın söylediği gibi kestirmeden gittiğimiz anlamına gelmiyor. Öyle bir şey mümkün değil. Benim için örneğin bu süre çok kısa ama bu konuyla ilgili çalışma yapan insanlara göre çok uzun bir süreden bahsediyoruz” dedi. Gintsburg ekibinin aşıyı geliştirmek için zorlu bir son tarih belirlediğini ancak Sputnik V’in geliştirilmesinde güvenlik ve etkililik prensiplerinin gözetildiğini söyledi.

HAFİF YAN ETKİLER VAR AMA…

İlk 42 gün içerisinde gönüllülerin sonuçlarının paylaşılması Rusya’nın aşı çalışmalarının son aşaması olarak bilinen üçüncü aşama sonuçlarını dünyada ilk kez paylaşan geliştirici olma şansının bulunduğu anlamına geliyor.

Rusya 9 Eylül’de 5,000 kişiye aşı yapmış ve bu nihai sonuçların 21 Ekim’den sonra açıklanacağı şeklinde yorumlanmıştı. Rusya Varlık Fonu nihai sonuçların Ekim ya da Kasım ayında açıklanmasını beklediğini açıklamıştı.

Gintsburg, üçüncü faz sırasında çok ciddi bir yan etki olmadığını açıkladı. Fakat Gintsburg, “Gönüllülerde çok hafif yan etkiler görüldü. Gönüllülerin yüzde 14-15’inde yan etki görüldü. Aşının gönüllüler üzerinde denenmesi tamamen etik. İnsanlara kendilerini koruma fırsatı veriyoruz, diğer seçenek de bu öldürücü enfeksiyonla rulet oynamak” dedi.

ONAY ALAN 5 AŞIDAN 1’İ

Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 170’den fazla aşı geliştiriliyor. Bu aşılardan henüz onay alan olmamasına rağmen Çin ve Rusya’dan “acil durumda kullanım” izni çıkan 5 aşının yanı sıra çalışmaların sürdüğü aşıları uluslararası kamuoyu yakından takip ediyor.

Çin ve Rusya'dan toplam 5 aşı, “acil durumlarda kullanım” için onay aldı. Bunlar arasında Çin şirketi CanSino Biologics'in geliştirdiği aşı dikkat çekiyor. Çin ordusu, gerekli durumlarda kullanılmak üzere aşıya onay verirken, Suudi Arabistan ve Pakistan'da test çalışmaları devam ediyor.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, uluslararası kamuoyunda büyük sansasyon yarattı… Zira Rusya henüz denemeleri tamamlanmadan bu aşıya tescil verdi. Genetiğiyle oynanmış corona virüsleri Ad5 ve Ad26 kullanılan aşı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Benim kızım da kullandı. Ateşi yükseldi ama sonra normale indi. Başka bir yan etkisi olmadı” demişti.

Çinli Sinovac Biotech şirketi de Temmuz ayında onay alan aşılardan birini geliştirdi. Halen test sürecinin devam ettiği aşı ile birlikte Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün geliştirdiği aşılar onay alan ama halen test sürecinin devam ettiği aşılar.

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